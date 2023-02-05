التدقيق الدولي لأمن الطيران ينطلق من مطار أربيل

أعلن رئيس سلطة الطيران المدني عماد الأسدي، انطلاق عملية التدقيق الدولي لأمن الطيران من مطار أربيل الدولي، مشيراً إلى أن “الهدف من هذه العملية هو معرفة مدى امتثال العراق لشروط المنظمة الدولية (ايكاو) التي من الواجب تطبيقها في كل الدول لسلامة المسافرين والطائرات والدول والأشخاص”.

وقال الأسدي، اليوم الحد (5 شباط 2023)، لشبكة رووداو الإعلامية إن “عملية التدقيق الدولي لأمن الطيران انطلقت من مطار أربيل الدولي اليوم، إلا أن التدقيق يتمثل بسلطة الطيران المدني العراقي لأنها سلطة واحدة اتحادية والمطارات العراقية مرتبطة بسلطة الطيران المدني باستثناء مطاري أربيل والسلميانية يرتبطون بها من الجهة الفنية فقط، ولكنها سلطة اتحادية تغطي الجهات الفنية في المطارات جميعها، لذلك يجب تطبيق المعايير الدولية في كل المطارات”، مضيفاً: “ثم تأتي خطوات تدقيق المطارات تباعاً”.

وأشار إلى أن الهدف من عملية التدقيق “هو معرفة مدى امتثال العراق لشروط المنظمة الدولية (ايكاو)، ويبين مدى التزام هذه السلطة في المعايير الدولية المطلوبة، وبالتالي هذه المعايير هي واجبة تطبيقها في كل الدول، بالتالي هي معايير سلامة للمسافرين والطائرات والدول والأشخاص”.

وأكد الأسدي أن “الوضع الأمني في مطار أربيل الدولي ممتاز فوضع أربيل مستقر تماماً، وما اطلعنا عليه من خلال التقارير الأولية لفريق التدقيق العراقي لسلطة الطيران المدني يوحي بأنه مطار ملتزم في الكثير من الأحيان”، وإجراءات التدقيق مشمولة في كل المطارات العراقية”.

يشار إلى ان سلطة الطيران المدني العراقي اعلنت اليوم البدء بالتدقيق الدولي لأمن الطيران في العراق، وفق نهج الرصد المستمر USAP – CMA ، وتم اختيار مطار أربيل الدولي كنموذج لتقييم مستوى الامتثال مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وحسب الملحقين 9 و 17.

وباشر فريق التدقيق المختص أعماله وفق الجدول المعد وبحضور رئيس سلطة الطيران المدني العراقي ووزير داخلية حكومة اقليم كوردستان، وفريق التدقيق الأمني التابع لقسم أمن الطيران المدني .

وقال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، عماد الأسدي، في كلمة بالمناسبة: “إننا سعداء اليوم من خلال تظافر جهود جميع المعنيين في الطيران المدني في البلاد من أجل اجتياز عملية التدقيق الأمني الـدوليUSAP-CMA “.

وأكد الاسدي أن التدقيق الأمني “سيكون منطلقاً لمستقبل واعد للطيران بعد تطبيق جميع التوصيات والملاحظات، لما له من أثر كبير في استقطاب التوافد الأجنبي في البلاد، وسيعزز بذلك واقع التنمية الاقتصادية في العراق”.