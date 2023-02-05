المصرف العراقي للتجارة يفتتح فرعاً في دهوك

بحضور المحافظ د. علي تتر، افتتح المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأحد، فرعاً في محافظة دهوك.

وقال محافظ دهوك د.علي تتر في مؤتمر صحفي خلال مراسم الافتتاح،: «يسعدنا افتتاح فرع لهذا المصرف في محافظة دهوك»، وأضاف: «الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان ستدعم هذا المصرف لإثراء البنية التحتية المصرفية في الإقليم»، وأردف: «نحن ندعم هذا المصرف ونأمل أن يخدم أهالي محافظة دهوك بشكل جيد».

فيما قال المصرف العراقي للتجارة، إنه من خلال هذا الفرع سيقدم العديد من الخدمات الهامة في محافظة دهوك، مثل تقديم القروض للمواطنين، وخاصة لأغراض تجارية.