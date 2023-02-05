فبراير 06, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

غداً.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في بغداد والمحافظات الشمالية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
356 مشاهدات

غداً.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في بغداد والمحافظات الشمالية

كشفت المتنبئ الجوي إسراء عمر، اليوم الاحد، عن حالة الطقس للايام القادمة، فيما اشارت الى سقوط الأمطار يوم غد الاثنين في العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية”.
وقالت عمر لـ (بغداد اليوم)، إن “المحافظات الشمالية سيستمر تساقط الأمطار والثلوج فيها حتى نهاية الأربعاء فيما سيكون يوم الخميس مستقرا من ناحية درجات الحرارة وعدم وجود أي امطار في العاصمة بغداد وجميع المحافظات”.

واضافت أن “درجات الحرارة ستكون مستقرة بالرغم من ان الأجواء ستكون بطبيعتها باردة لكن الانخفاض بدرجة وبدرجتين سيكون مستمراً حتى يوم الخميس المقبل”.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi