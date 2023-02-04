أربيل في المقدمة.. أكثر من 70 ألف إصابة بالسرطان في إقليم كوردستان

أعلن مركز مكافحة السرطان في وزارة الصحة بكوردستان عن تسجيل أكثر من 70 ألف حالة في الإقليم.

وقال رئيس المركز الدكتورة شينار علي، “حتى الآن تم تسجيل 71 ألف و 74 إصابة بالسرطان في إقليم كوردستان، وخلال عام 2022 وحده، سُجّل 9 آلاف و 61 حالة”.

وأضاف في تصريحٍ صحفي “جاءت أربيل في المقدمة من حيث عدد الإصابات، تلتها محافظة السليمانية في المرتبة الثانية، ثم دهوك بأقل عدد من الحالات”.

وأشارت علي إلى أن “هناك 10 أنواع من السرطانات تنتشر في إقليم كوردستان، أكثرها انتشاراً هو سرطان الثدي والقولون”.

من جانبه، قال وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي “حتى مع وجود حالة إصابة واحدة بالسرطان فهي مقلقة، لكن حتى الآن المعدل المسجل في الإقليم أقل من المعدلات الدولية”.