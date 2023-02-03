بكلفة 2.9 مليون دولار ..

الإمارات تنفذ مشروعاً زراعياً ضخماً في زاخو

تنفذ الإمارات العربية المتحدة مشروعاً زراعياً كبيراً بكلفة 2.9 مليون دولار على مساحة 1000 دونم في إدارة زاخو المستقلة.

جگرخوين طه عبدي، مدير الاستثمار في إدارة زاخو المستقلة قال لـ (باسنيوز): «بدأت الإمارات مشروعاً زراعياً ضخماً في زاخو»، موضحاً: «يتكون المشروع من أربعة أجزاء، ثلاثة أجزاء ستخصص لزراعة البقوليات مثل الفول والحمص والأرز وعدة أنواع أخرى من الحبوب، أما الجزء الرابع فسيخصص لافتتاح أكاديمية زراعية»، مشيراً إلى أن هذه الأكاديمية «ستوفر فرص عمل لـ 50 من خريجي المعاهد والكليات الزراعية وسيصبح مركزًا للأبحاث في زاخو».

وأضاف: «سيوفر المشروع 2500 فرصة عمل للمزارعين في إدارة زاخو على أساس موسمي، وهو مشروع مهم للغاية وسيتم تصدير منتجات المشروع إلى الإمارات التي ستصدرها بدورها إلى دول أخرى».

وتابع: «يوجد مصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة يعمل بـ 75% من طاقته الإنتاجية والتخزينية، وعندما تصل طاقة المصنع إلى 100٪ ستقوم دولة الإمارات ببناء مصنع في زاخو لتصنيع وتخزين المنتجات، وسيؤدي ذلك إلى خلق المزيد من فرص العمل للمزارعين والأهالي في المنطقة».

وأردف قائلاً: «تخطط الإمارات لبناء مصنع ضمن هذا المشروع الزراعي، وهذا المصنع الذي سيتم بناؤه في المستقبل سيضفي المزيد من الأهمية للقطاع الزراعي في زاخو ويخلق المزيد من فرص العمل»، لافتاً إلى أنه «يمكن زيادة نسبة تخزين وتصنيع منتجات المزارعين الكورد في الإمارات إلى 100٪ ومن ثم سيتم بناء مصنع في زاخو».

وأشار جگرخوين طه عبدي في ختام حديثه إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الإمارات بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم في زاخو، وهو يشكل دعماً كبيراً للمزارعين في زاخو، لأنه سيخلق 2500 فرصة عمل للمزارعين في المواسم الأربعة من العام، وسيحصلون على دخل جيد».