موجة ثلوج وامطار تجتاح هذه المناطق في إقليم كوردستان

توقع المتنبئ الجوي، اراس جبار، اليوم الجمعة، تأثر بعض مناطق اقليم كوردستان بموجة برد محملة بالثلوج والامطار.

وقال جبار في تدوينة له على (فيس بوك) :”نتيجة لاستمرار تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة القادمة من البحر الابيض المتوسط، سيكون الطقس غائماً يوم غد السبت، ومع اقتراب المساء ستتعرض معظم مناطق الإقليم الى موجة من الثلوج والامطار تبدأ من محافظة دهوك ويزداد تأثيرها بالمرتفعات الجبلية في اربيل وادارة راپرين”.

وأضاف “من المتوقع تساقط الثلوج مساء يوم غد في كل من (باتیفا، بامەرني، چەمانکي، ئاميدي، ديرەلووک، سەرسەنگ، بارزان، سیدەکان، ميرگەسور، پينجوين، بەرزنجە و چوارتا)، وستكون هناك ايضاً فرصة لتساقط الامطار والثلوج في مناطق ( شیلادزي، ئاکري، سوران، خەلیفان، رەواندز و والسليمانية”.