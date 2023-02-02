الرئيس بارزاني يشدد على اجراء انتخابات برلمان كوردستان: لن تُقبل الاعذار لتأجيلها

خلال استقباله السفير البريطاني في العراق

إستقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الخميس ، السفير البريطاني لدى العراق مايك بريسون ريتشاردسون .

وناقش الاجتماع ، الذي حضرته القنصل البريطاني في أربيل روزي كييف ، الوضع السياسي وآخر مستجدات العملية السياسية في إقليم كوردستان ، وقد عبّر السفير البريطاني عن ترحيبه بخطوات الأطراف السياسية الكوردستانية للحوار والتوصل الى حلول مناسبة ومشتركة.

أكد الرئيس بارزاني خلال الاجتماع ، على أن مصالح شعب كوردستان فوق كل المصالح الأخرى ، وأن الانتخابات التشريعية يجب أن تُجرى في إقليم كوردستان ، ولن تقبل أية أعذار أخرى لتأجيلها.

كما تبادل الاجتماع وجهات النظر حول الإصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة ، وأكدا أن تنظيم وتحديث وإصلاح قوات البيشمركة يجب أن تتماشى مع مبادئ ومعنويات ونضال وصمود هذه القوات.

وشكلت العراقيل التي تواجه العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية موضوعا آخر للاجتماع.