الديمقراطي الكوردستاني: موعد انتخابات كوردستان لا يتجاوز تشرين الأول المقبل

حذر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، من عدم إجراء الانتخابات في اقليم كوردستان، مشدداً على أن لا يتجاوز موعد اجرائها تشرين الأول المقبل.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بشتيوان صادق، خلال مؤتمر صحفي حضرته، “ناقشنا مع حركة التغيير العديد من الملفات بينها الانتخابات والمواضيع المالية”، محذرا “اذا لم نقيم الانتخابات فان العملية السياسية ستصبح أمام علامة استفهام كبيرة”.

وأضاف “نحن في الحزب الديمقراطي نرى بان اجراء الانتخابات يجب ان لا يتجاوز شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي”، مشددا على أن “الاوضاع في اقليم كوردستان تحتم علينا ان نعمل سوياً لخدمة مواطني الاقليم”.

وعن اجتماع حزبه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، ذكر أنه “لم تصلنا حتى الآن بشكل رسمي اخبار بتأجيل الاجتماع”.

واليوم الخميس، زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مقر حركة التغيير في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وترأس الوفد المتحدث باسم الحزب محمود محمد، اضافة الى عدد من أعضاء المكتب السياسي، ومنهم پشتيوان صادق و ساسان عوني و ڤالا فريد وجعفر ايمينكي حيث تم استقبالهم من قبل عضو خلية الادارة في حركة التغيير مصطفى سيد قادر و كاردو محمد مسؤول العلاقات الحكومية مع البرلمان وعدد آخر من قيادات الحركة”.

وكان الحزب الديمقراطي قد أعلن سلسلة زيارات للأحزاب الكوردستانية يوم السبت الماضي وذلك للتباحث حول ملف الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

يشار إلى أن برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.