وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد قريبا

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الخميس، أن وفدا من حكومة الإقليم سيزور قريبا العاصمة بغداد لمواصلة الحوارات بهدف حلّ الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية وحسم مسألة مرتبات الموظفين وحصة الإقليم في الموازنة المالية للعام 2023.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده في اربيل، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا مساء أمس ومن بين المواضيع المهمة التي بحثها هو موضوع العلاقات مع بغداد، مردفا بالقول انه في المستقبل القريب سيزور وفد من حكومة الإقليم بغداد لمواصلة الحوارات بما يصب بمصلحة المواطنين في الإقليم، وضمان مستحقاتهم المالية والمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا جميعه يتعلق بالموازنة العامة للبلاد.

وأضاف إن حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية توصلتا الى حد ما إلى عدة تفاهمات بما يتعلق بالنصوص القانونية، وهناك عدة ملفات اخرى منها المادة 140 من الدستور، وتشريعات نرى أنها مهمة، و يتعين حسمها وفق السقف الزمني المحدد لها بحسب الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية، وبما ينص عليه الدستور.

وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم على ضرورة تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا لأن هذه المحكمة قد تشكلت بقرار من الحاكم المدني الامريكي “بول بريمر” بقانون يخالف الدستور الدائم للبلاد، معبرا عن أسفه عن إصدار هذه المحكمة قرارات للضغط على الاقليم.

وتابع عادل بالقول، إن ما تقوم به المحكمة الاتحادية “غير مقبول لأنها يجب ان تكون مستقلة، وبعيدة عن الصراعات السياسية”.

وشدد على أن حكومة إقليم كوردستان جادة في ضرورة التوصل إلى اتفاق في حل للخلافات بينها وبين الحكومة الاتحادية، معتبرا أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار تلك الخلافات ونريد باي شكل من الأشكال التوصل الى اتفاق.

وعن ازمة ارتفاع الدولار قال المتحدث باسم حكومة الإقليم، إنهم يعتمدون على بغداد للحد من ارتفاع أسعار الصرف، ورغم ذلك فإن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني وجه بمتابعة الوضع في السوق.

ولفت عادل إلى ان وزارة النفط مستمرة في الضغط على الشركات النفطية العاملة في الاقليم، وهذه الضغوط تهدف لتقويض إدارة حكومة إقليم كوردستان، مؤكدا على ضرورة تشريع قانون للنفط والغاز في البلاد لتفادي مثل هكذا أمور.