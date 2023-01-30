‹بارزاني الخيرية› تدشن حملة توزيع 2 مليون لتر من النفط الابيض في إقليم كوردستان

بدأتها في إدارة سوران المستقلة وقرى حلبجة

بدأت مؤسسة بارزاني الخيرية في حدود إدارة سوران المستقلة وبالتنسيق مع الجهات المعنية هناك ، اليوم الاثنين، بتوزيع مادة النفط الابيض على الأسر ذات الدخل المحدود.

وقال مسؤول مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية في إدارة سوران المستقلة، نيجيرفان عبدالواحد، لـ(باسنيوز): “بدأت منظمة بارزاني الخيرية وبالتنسيق مع ادارة سوران المستقلة والمناطق التابعة لها، بتوزيع مادة النفط الابيض على حوالي 3 آلاف اسرة من ذوي الدخل المحدود”.

واضاف “قمنا اليوم الاثنين بتوزيع النفط الابيض على 400 عائلة في ناحية ديانا بمقدار 100 لتر لكل عائلة، وسنواصل خلال الايام القادمة عملية التوزيع في الاقضية والمناطق الاخرى”.

في السياق ذاته، اعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم، عن توزيع 200 الف لتر على العوائل في القرى التابعة لمحافظة حلبجة.

وقال مسؤول مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية في حلبجة، كارزان سلام، لـ(باسنيوز): “تعلن مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم عن مشروع مهم في إقليم كوردستان، وهو مشروع توزيع 2 مليون لتر من النفط الابيض على العوائل في جميع المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان “.

مبيناً بأنه “سيتم توزيع 200 ألف لتر على العوائل في القرى التابعة لمحافظة حلبجة”.

واضاف “ان مؤسسة بارزاني الخيرية قد عملت في جميع القطاعات في سبيل تقديم خدمة للمواطن، والمشروع الحالي هو من أهم المشاريع التي ستقوم المؤسسة بتنفيذها خلال فصل الشتاء”.