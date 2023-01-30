وزير العمل: إنهاء ملف النزوح في العراق خلال 6 أشهر

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الاثنين، حرص الحكومة على إنهاء ملف النازحين واعادتهم لمناطقهم خلال 6 اشهر.

وذكرت الوزارة في بيان، ان “الاسدي استقبل مسؤول العمليات الانسانية للشرق الاوسط في الاتحاد الاوربي بحضور السفير الاوربي”.

وأضاف، أن”الاتحاد الأوروبي شريك اساسي للحكومة العراقية وتربطنا علاقات جيدة وقوية”، لافتاً الى “سعي الحكومة لتطوير العلاقة مع باقي الدول”.

واكد الاسدي، ان “الحكومة العراقية حريصة على انهاء ملف النازحين، واعادتهم الى مناطق سكناهم الاصلية خلال 6 اشهر”، مبيناً “وجود جملة مشاكل تعيق هذا الملف منها مشاكل امنية لكون بعض المناطق غير آمنة تنشط فيها بعض العصابات الارهابية، فضلا عن وجود مخلفات حربية، ومشاكل اخرى اجتماعية، واقتصادية”.