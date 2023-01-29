الرئيس بارزاني يستقبل قنصل الكويت في أربيل

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 29 يناير 2023 في صلاح الدين قنصل دولة الكويت في أربيل، عثمان داود الدواد.

ونقل الداود إلى الرئيس بارزاني، تحية أمير الكويت وشعبها وحكومتها، وركّز على الصداقة والعلاقة التي تجمع بين الشعبين.

وأشاد قنصل الكويت في الوقت ذاته، بسلام وصمود إقليم كوردستان، واصفاً إياه بالمثال الذي يحتذى به.

من جانبه، وصف الرئيس مسعود بارزاني العلاقات بين الشعبين الكوردستاني والكويتي بـ “التاريخية والعميقة”.

وقال “الشعبان الكوردستاني والكويتي يشعران بالألم والصعوبات التي فرضت عليهما نتيجة السياسات الشوفينية”.

وأضاف الرئيس بارزاني، “من أجل الأخوة والاستقرار في المنطقة، يجب أن تنتهي الشوفينية والاحتلال وفرض الذات في منطقتنا”.

وكان الوضع السياسي في الإقليم والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية موضوعاً آخر للاجتماع.