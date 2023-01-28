نيجيرفان بارزاني: شعب كوردستان فقد مناصراً مخلصاً برحيل الباحث رجائي فايد

أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن تعازيه بوفاة الكاتب والباحث رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكوردية رجائي فايد، مؤكداً أن شعب كوردستان فقد “صديقاً ومناصراً مخلصاً لقضيته العادلة” برحيله.

وقال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في تغريدة على تويتر، الجمعة (27 كانون الثاني 2023)، :”ببالغ الأسى تلقيت نبأ وفاة الكاتب والباحث المصري رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكوردية الاستاذ رجائي فايد”.

وأعلن في القاهرة، عن وفاة الكاتب والباحث المصري البارز رجائي فايد عن عمر ناهز 80 عاماً.

رئيس إقليم كوردستان، أكد أن شعب كوردستان فقد برحيل رجائي فايد “صديقاً ومناصراً مخلصاً لقضيته العادلة”.

ولد رجائي فايد في طنطا عام 1943 في مصر، وإلى جانب رئاسته للمركز المصري للبحوث والدراسات الكردية، عمل عضواً المجلس المصري للشؤون الخارجية.

عاش الكاتب والراحل مع عائلته في أربيل لتسع سنوات من عام 1979 لغاية 1988.

وقدم نيجيرفان بارزاني “التعازي الحارة لعائلته وذويه، راجياً من الله تعالى أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

وكان رجائي فايد قد أكد في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية في عام 2017، أن ألعلاقات المصرية مع إقليم كوردستان “تضرب في عمق التاريخ”، مشيراً إلى أن بين الطرفين “من إيجابيات أكثر بكثير مما يتصور البعض من وجود سلبيات”.

يشار إلى أن رجائي فايد كان قد لفت في إحدى تصريحاته، إلى أن التعامل الحذر للمثقف العربي مع القضية الكوردية يأتي من منطق “عدم اطلاعه على تلك القضية”، معتبراً أن المشكلة تمكن في أن “المعلومة غائبة عنا”.