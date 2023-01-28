يناير 29, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بكلفة 62 مليون دولار ..موقع جديد ومتطور لصيانة السيارات في المنطقة الصناعية بدهوك

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فى :أخبار عــامة
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بكلفة 62 مليون دولار ..موقع جديد ومتطور لصيانة السيارات في المنطقة الصناعية بدهوك

تنفذ التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، مشروعاً حيوياً آخر يتمثل في إنشاء موقع جديد للمهنيين في مجال صيانة السيارات، في إطار مشروع حديث ومتطور عند البوابة الغربية (المدخل الغربي) لمدينة دهوك.

ويتألف المشروع من خمس مناطق بمساحة إجمالية قدرها 300 دونم، وتبلغ تكلفة تنفيذه نحو 62 مليون دولار.

وعن المشروع وأهميته، قال صاحب الشركة المُنفذة دلوفان بركات: «تم توفير كل المتطلبات الضرورية للمشروع، سواء لمن يزاول عمله فيه، أو لمن يزور المنطقة».

وتم إنجاز ثلاث مناطق من أصل خمس، وستتضمن 2378 محلاً وورشة بمساحات متباينة، في حين لا يزال العمل مستمراً في منطقتين أُخريين.

وأضاف بركات: «سيتم بناء حديقة عامة في الموقع القديم للمنطقة الصناعية سعياً لزيادة نسبة المساحات الخضراء، مما سيضفي مظهراً جمالياً للبوابة الشرقية لمدينة دهوك».

وسيحل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 62 مليون دولار، محل المنطقة الصناعية الحالية التي تعكس مظهراً غير حضاري عند البوابة الشرقية لمدينة دهوك، وسيتم تحويل الموقع إلى حديقة بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء في المنطقة.

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