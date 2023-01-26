الرئيس بارزاني: مصالح إقليم كوردستان فوق مصالح الأحزاب

خلال استقباله القنصل البريطاني الجديد في اربيل

إستقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الخميس 26 يناير/ كانون الثاني ، القنصل البريطاني الجديد في اربيل روزي كايف والوفد المرافق لها.

وفي بداية اللقاء هنأ الرئيس بارزاني القنصل البريطاني الجديد على استلام مهام منصبها متمنياً لها التوفيق في مهامها.

كما شكر الرئيس بارزاني مواقف بريطانيا في مساعدتها ودعمها لقوات البيشمركة في التصدي لداعش ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

كما ناقش الاجتماع الاوضاع السياسية في إقليم كوردستان وما يتعلق بالإنتخابات المقبلة، حيث أكد الرئيس بارزاني أن شرعية المؤسسات ومصالح إقليم كوردستان فوق مصالح الأحزاب ، لذا يتوجب إجراء الإنتخابات خلال العام الجاري.

الاجتماع ناقش كذلك خطوات الإصلاح داخل قوات البيشمركة ، وضرورة إستمرار التنسيق بين المجتمع الدولي وكوردستان لمواجهة خطر الإرهاب.