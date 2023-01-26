الرئيس التركي يستقبل رئيس اقليم كوردستان في انقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في أنقرة.

ووصل رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس (26 كانون الثاني 2023)، الى العاصمة التركية، في زيارة رسمية.

ونشرت الرئاسة التركية في حسابها الرسمي على موقع تويتر، في الساعة (16:14) من مساء اليوم، تغريدة أن “الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل رئيس إقليم كوردستان، بشكل رسمي).

عقد الاجتماع الثنائي بين الرئيس التركي ورئيس إقليم كوردستان، في القصر الرئاسي التركي “بيشتيبي” في العاصمة التركية.

ومن المنتظر ان يناقش الطرفان جملة ملفات ذات اهتمام مشترك بين تركيا وإقليم كوردستان، من بينها التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطورات الوضع السياسي في العراق.

يأتي لقاء إردوغان مع نيجيرفان بارزاني، بالتزامن مع تحضير تركيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر أيار المقبل.

وأكد الرئيس التركي على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد بشهر أيار 2023. وقال إردوغان: “سأستخدم صلاحياتي لتقريب موعد الانتخابات إلى 14 أيار”، مشيرا الى انها “ليست انتخابات مبكرة، إنما هذا تعديل لأخذ (تاريخ) امتحانات (الجامعات) بالاعتبار”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 60 يوما من الموعد المحدد، أي في (10 آذار 2023).

إردوغان أشار في مناسبات سابقة الى العلاقات المميزة التي تجمعه مع نيجيرفان بارزاني.

وصرح الرئيس التركي في (2 شباط 2022) بأن “صداقتنا مع نيجيرفان بارزاني مختلفة جداً، ولدينا علاقة على مستوى عال جداً”، مشيراً إلى أن الجانبين بحثا في اجتماعهما في حينه، الأوضاع في العراق.

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