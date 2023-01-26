بتهمة تصوير مقاطع بإيحاءات “جنسية”.. الداخلية العراقية تحيل “ام فهد” الى القضاء

أحالت وزارة الداخلية العراقية، أحدى مشاهير السوشيال ميديا والمعروفة بأسم “أم فهد” الى القضاء بتهمة المحتوى السيئ.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ 25 من الشهر الحالي، أنه “من خلال الرصد والمتابعة لأعمال اللجنة موضوعة البحث، نرفق رابط قرص مدمج CD عدد 2 يتضمن احدهما لقاء تلفزيوني للمدعوة غفران مهدي سوادي الملقبة “أم فهد” اسم الأم حسنة جاسم مواليد 1994 والتي تسكن محافظة بغداد / زيونة محلة ٧١ قرب أسواق زيزينيا”.

وبينت الوثيقة أنه “من خلال اللقاء تطرقت “أم فهد” وأشارت باستهزاء إلى مواضيع ترتبط ارتباط وثيق بقوت المواطن وتجاوزت الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي، أما القرص الأخر فيحتوي على مقاطع فديوية تتضمن رقص خارج بإيحاءات جنسية فاضحة ومخلة بالآداب العامة”.