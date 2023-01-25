هل ظهر صحن طائر في سماء الموصل؟ .. البنتاغون يحقق

ذكر موقع ‹آي هارت› الأمريكي، أن الحكومة الأمريكية تجري تحقيقات في احتمال مشاهدة جسم طائر مجهول كان يحلق في سماء مدينة الموصل العراقية في العام 2016، وابقت المعلومات سرية حتى الآن.

وأوضح الموقع، أن «صورة من الفيديو الذي يظهر الجسم الطائر المجهول، نشرت على حساب باسم جيرمي كوربل، وهو مخرج أفلام، على تويتر، وتناول الواقعة المجهولة خلال ‹بودكاست› له حيث قدم الحلقة الأولى من سلسلة «ويبونايزد».

وقال كوربل في ‹البودكاست›، إن «الفيديو التقط في نيسان/ أبريل العام 2016 وتم إطلاع أعضاء في الكونغرس الأمريكي عليه خلال جلسة إحاطة سرية».

وأوضح كوربل، أن «الفيديو يظهر مجسما كروي الشكل بلون معدني وهو يتحرك إلى جانب طائرة تجسس أمريكية دون أن يغير أي ارتفاع في مساره».

وتابع كوربل: «إنها إحدى العديد من الصور، وهذه الصورة ثابتة (مأخوذة) من مقطع فيديو. وهو مقطع فيديو قصير، ربما أربع ثوان، حيث تطير هذه الكرة المعدنية جنبا إلى جنب مع طائرة تجسس، وتظهر وهي تتحرك إلى جانب الطائرة من دون ان تخفض ارتفاعها على الإطلاق».

ولم يحدد كوربل كيفية حصوله على هذه الصورة، كما أن البنتاغون رفض الرد على الأسئلة حول وجود جسم طائر مجهول تم رصده فوق العراق.

وكتب كوربل في تغريدته على تويتر، أن «الجيش الأمريكي صور جسما غامضا في منطقة نزاع نشطة»، في إشارة إلى مدينة الموصل، مضيفاً أن «الحكومة الأمريكية ووكالات الاستخبارات وصفت المجسم على أنه UAP (ظاهرة غريبة مجهولة)»، مبينا أن «وزارة الدفاع الأمريكية ما زالت تحقق في القضية».