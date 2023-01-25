داخلية إقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة تخص سيارات الأُجرة

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تعليمات جديدة حول منح رخصة العمل لسائقي سيارات الأُجرة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “سيتم منح شعار الاجرة (Taxi) للسائقين الساكنين في المناطق خارج الإقليم العاملين في خط النقل بين محافظات الاقليم”.

واضافت انه “يُسمح للموظف العامل في القطاع العام الذي يقل راتبه عن مليون دينار عراقي شهرياً بالعمل كسائق سيارة اجرة على ان يجدد رخصته سنويا مع تقديم تأييد من المؤسسة التي يعمل فيها”.

وامهلت الوزارة سائقي سيارات الاجرة حتى تاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل للحصول على شعار الأجرة، وفي حال التخلف عن ذلك ستتم مصادرة السيارة بعد هذا التاريخ إذا لم تكن تحمل الشعار.