يناير 25, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني: يجب ان يكون لإقليم كوردستان ممثل في البنك المركزي العراقي

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فى :أخبار عــامة
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رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني: يجب ان يكون لإقليم كوردستان ممثل في البنك المركزي العراقي

قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية في البرلمان العراقي ، اليوم الثلاثاء ، ان ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي له علاقة بعوامل خارجية وداخلية ، مشيرة الى ان احد الأسباب امام عدم استقرار سعر الصرف هو عدم اكتمال مشروع قانون الموازنة الفيدرالية 2023 وتقديمه للبرلمان ، اذ انه في قانون الموازنة يجب ان يتم بشكل مشترك تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

د.فيان صبري ، قالت لـ(باسنيوز) ، ان من المهم ان يكون للكورد ممثلين في المؤسسات الاتحادية في بغداد ، ومن بينها البنك المركزي العراقي ، إذ من الضروري ان يكون لإقليم كوردستان ممثل في هذه المؤسسة الفيدرالية .

كما حذرت صبري ، من انه عدم السيطرة على سعر صرف الدينار امام الدولار سيكون له مخاطر على الاقتصاد العراقي ، وعندها ستكون المعالجات اصعب.

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