يناير 25, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ستلتقي كبار مسؤولي إقليم كوردستان.. وصول نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الى اربيل

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فى :أخبار عــامة
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ستلتقي كبار مسؤولي إقليم كوردستان.. وصول نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الى اربيل

وصلت العاصمة أربيل قادمة من بغداد ، اليوم الثلاثاء ، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو ، في زيارة رسمية الى إقليم كوردستان ، وفق ما أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي) ، أعلنت يوم الاحد 22 يناير/ كانون الثاني ، ان المسؤولة الأممية وصلت الى العاصمة العراقية بغداد ، في مستهل زيارة الى العراق وإقليم كوردستان تستغرق يومين من 22 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان في استقبال نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو ، والممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة ومسؤولة البعثة الدولية في في العراق جينين هينيس بلاسخارت التي كانت برفقتها ، في مطار أربيل الدولي ، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزه‌یي.

كما أشار بيان دائرة العلاقات الخارجية الى ان المسؤولة الأممية ستجتمع خلال زيارتها الى أربيل بكبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

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