القبض على مدير عام بالوقف السني لهدره أكثر من 1.5 مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَة عن تنفيذ أمر قبضٍ بحق مدير عام حاليٍّ في ديوان الوقف السني وأربعة من مُوظفي الوقف؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان لها، اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني 2023) ان أمر القبض صادر عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين والخاصّ بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، إلى مسؤوليَّتهم عن هدر مبلغ (1,571,800,000) مليار دينار من المال العام.

وأضافت الدائرة إنَّ الفريق الساند للهيئة العليا لمُكافحة الفساد تمكَّن، بالتعاون مع فريق التحري الخاص بمديرية تحقيق بغداد، وبعد إجراء التحريَّات الميدانيَّة والكشف الموقعيِّ على المآذن الحديديَّة وتدقيق أوليات تنفيذها من قبل مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، كشفت وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار تنفيذ المآذن لــ (35) مسجد مُوزَّعة في عموم محافظة صلاح الدين.

ولفتت الهيئة إلى صرف مبلغ (56,500,000) مليون دينار لكل مئذنةٍ، مُضيفةً إنه تمَّ تنفيذ أمر القبض على المُتَّهمين المذكورين بعد صدور قرارٍ قضائيٍّ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين.

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).