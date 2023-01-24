ايقاف اصدار الجوازات بإقليم كوردستان لنقص الدفاتر

أعلنت مديرية الجنسية والجوازات في إقليم كوردستان، أن نقص الدفاتر تسبب في ايقاف إصدار وتجديد الجوازات، مؤكدة عدم وجود أي مشكلة فنية بين أربيل وبغداد.

وقال مدير عام الجنسية والجوازات والإقامة في إقليم كوردستان، اللواء هيرش أحمد، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني 2023)، إنه “تم ايقاف إصدار وتجديد جوازات السفر بسبب نفاد دفاتر الجوازات”.

وأشار إلى أن تمشية معاملات المواطنين مستمرة في أربيل وبغداد، لكن هناك مشاكل تتعلق بالتسليم.

يعاني المواطنون في إقليم كوردستان مشاكل في تجديد وإصدار الجوازات منذ 20 يوماً.

بشأن المرضى أو المواطنين الذين بحاجة ماسة إلى جواز السفر، قال: “لدينا دفاتر احتياطية خصصناها لإصدار الجوازات على وجه السرعة لهؤلاء الأشخاص”.

مدير عام الجنسية والجوازات في إقليم كوردستان، شدد على أن المشكلة “ستحل خلال هذه الأيام”.

يشار إلى أن مدير الجوازات العامة، العميد ماجد الهيازعي، قال في أيار الماضي، إن “المديرية مقبلة على خطة واسعة وفعالة بصدد إصدار جواز إلكتروني، مطابق للمواصفات العالمية” قبل نهاية 2022.