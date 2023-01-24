مذكرة قبض جديدة بحق “فائق الشيخ علي”.. وثيقة

اصدر القضاء العراقي مذكرة قبض جديدة بحق النائب السابق في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي بتهمة “القذف والتشهير”.

ونشرت وكالات صحفية نسخة من مذكرة قبض موقعة من القاضي عمار رشيد الميالي، وموجهة الى اعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة للقبض على “المتهم فائق دعبول عبد الله المالكي” ومهنته عضو مجلس نواب سابق، وفق الجريمة والمادة القانونية المسندة اليه “قذف”، وفقا للماده 433 عقوبات.

وطلبت المذكرة، “إحضاره أمامنا في الحال كونه متهما في الشكوى المقامة ضده في مركز شرطة دائرة المحقق القضائي في الكرخ”.

وسبق أن أصدر القضاء العراقي في يناير/ كانون الثاني 2022، قرارا بإلقاء القبض على فائق الشيخ علي، بعد اتهامه من قبل هادي العامري بـ”توجيه تهديدات”.

وأمر القاضي بإصدار أمر قبض وتحر على علي الذي يقيم خارج العراق حاليا بالإضافة إلى طلب برفع الحصانة النيابية عنه.