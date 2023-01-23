كتلة الديمقراطي في برلمان كوردستان: نؤيد اجراء الانتخابات هذا العام وتعديل القانون الانتخابي

أكد رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، زانا ملا خالد، اليوم الاثنين، بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤيد اجراء الانتخابات هذا العام وتعديل القانون الانتخابي.

واضاف رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني “أن القواسم المشتركة بيننا وبين الاحزاب السياسية أكثر من الخلافات التي سيتم مناقشتها”، مؤكداً على انه”يجب إزالة جميع العوائق التي تقف أمام إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان”.

مشيراً الى أن “هيئة رئاسة برلمان كوردستان قد عقدت إجتماعاً مع قادة الكتل، وستجتمع هيئة الرئاسة لمناقشة مقترحات وتوصيات قادة الكتل الذين شاركوا في اجتماع اليوم لإتخاذ القرارات اللازمة”.