يناير 24, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بغداد.. اجتماع لجان مشتركة من برلماني العراق وكوردستان برئاسة شاخوان عبدالله

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فى :أخبار عــامة
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بغداد.. اجتماع لجان مشتركة من برلماني العراق وكوردستان برئاسة شاخوان عبدالله

ترأس نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله ،اليوم الاثنين ، اجتماعا مشتركا بين لجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي ، ولجنتي الداخلية والامن والمجالس المحلية والبيشمركة في برلمان كوردستان حيث يزور وفد مكون من ممثلي اللجنتين بغداد.

وتم خلال الاجتماع بحث تطوير آليات التنسيق المشترك والتعاون النيابي في مجال التشريعات والقوانين ، وتوحيد الجهود والمساعي لمحاربة الارهاب لتحقيق الامن والاستقرار في عموم البلاد.

ويجتمع وفد برلمان كوردستان مع البرلمان والحكومة الاتحادية في بغداد ، ويناقش أوضاع المناطق الحدودية والهجمات على إقليم كوردستان وأوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ(المتنازع عليها) وتطبيق المادة 140 الدستورية والأوضاع الأمنية.

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