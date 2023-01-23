نقابة صحفيي كوردستان: 73 انتهاكاً بحق الصحفيين في 2022

أفادت لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين ، في نقابة صحفيي كوردستان ، اليوم الاثنين ، بحصول 73 انتهاكاً بحق الصحفيين العام الماضي ، تعرض لها 158 صحفياً.

التقرير السنوي للجنة ، أشار الى 19 حالة اعتقال ، 20 حالة منع من التغطية ، 10 حالات ، 7 حالات تهديد وتحطيم معدات ، 7 حالات مصادرة معدات ، 3 حالات اغلاق قنوات ، حالتي تهجم ، حالة خطف ، وحالتي إصابة.

وبحسب التقرير ، توزعت الانتهاكات وفق المحافظات ، كالتالي ، أربيل 21 حالة ، السليمانية 18 حالة ، دهوك 16 ، كركوك 10 ، حلبجة 3 ، إدارة گرميان المستقلة 3 ، إدارة سوران حالتين، وفي كل من غربي كوردستان (كوردستان سوريا) حالة واحدة ، وشرقي كوردستان (كوردستان ايران)حالة انتهاك واحدة تعرض لها صحفيون من إقليم كوردستان.

كما أشار التقرير ، الى ان 154 من الذين تعرضوا لحالات انتهاك حقوقهم هم صحفيون ، و4 من الصحفيات.