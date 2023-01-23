نائب يعترض على إقالة “مخيف”: الإطار التنسيقي يريد الاستحواذ على البنك المركزي العراقي

اتهم النائب المستقل سجاد سالم، يوم الاثنين، الإطار التنسيقي بمحاولة السيطرة على البنك المركزي العراقي، بعد قرار إعفاء محافظه مصطفى غالب مخيف.

وقال سالم، لوكالة شفق نيوز، ان “أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار ليست متعلقة بمحافظ البنك المركزي، وإعفائه من منصبه ليس حلاً لهذه الازمة، ولن يكون هذا الإعفاء سبباً لخفض سعر صرف الدولار في السوق المحلي، بل هذه الخطوة ربما تكون لها نتائج سلبية خطيرة بسبب المساس بالسلطة النقدية”.

وبين ان “ارتفاع سعر صرف الدولار سببه الرئيسي تهريب العملة، وإعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف سببه ان قوى الاطار التنسيقي تستهدف محافظ البنك، لأغراض وأسباب سياسية وليس لأي سبب اقتصادي يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار”.

وتابع أن “قوى الإطار التنسيقي تريد الهيمنة على البنك المركزي العراقي، ولهذا جاء تعيين علي محسن العلاق محافظا للبنك”.

وصباح اليوم الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

كما قرر السوداني أيضا، إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه، وفق ما ذكره مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز.

وكان السوداني قد اتخذ، أمس الأحد، قرارات عاجلة لـ”معالجة” سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.