الديمقراطي الكوردستاني: مفاوضات حصة الإقليم من الموازنة تجري بسلاسة

أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، استمرار التفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن تحديد نسبة إقليم كوردستان من الموازنة العامة لسنة 2023.

وقال النائب عن الحزب شريف سليمان، لوكالة شفق نيوز، ان “الحوارات والمفاوضات مازالت مستمرة بشأن تحديد نسبة إقليم كوردستان من موازنة سنة 2023″، مبيناً أن “هذه الحوارات مستمرة على قدم وساق وتجري بكل سلاسة”.

وبين سليمان ان “هناك اتفاقاً مسبقاً في بنود الورقة السياسية التي اتفق عليها القوى المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة، بخصوص فقرة واضحة بشأن منح إقليم كوردستان موازنة عادلة منصفة”.

وأضاف أنه “لغاية الان لم تحدد نسبة إقليم كوردستان من موازنة سنة 2023، ونحن طالبنا بأن تكون نسبة الإقليم هي 17% أو أكثر من ذلك”، مؤكداً أن “حصة الإقليم يجب أن يتم تحديدها وفق التعداد السكاني وما يستحقه بالدستور والقانون والاتفاقيات السياسية المبرمة بين القوى المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة”.

وامس السبت، دعا رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إلى ضرورة عدم إهمال الدستور الدائم للبلاد، والعمل على تطبيق مواده وبنوده كاملة من دون انتقائية، كما أكد على تنفيذ الاتفاقية السياسية التي تمخضت عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية.