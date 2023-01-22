بغداد.. إحصائية “مفزعة” بأعداد السيارات: واحدة لكل شخصين و10 أضعاف الطاقة الاستيعابية

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، أن عدد المركبات الموجود في بغداد يفوق لشوارع العاصمة بنحو عشرة أضعاف.

وقال مدير إعلام وعلاقات المديرية العميد زياد القيسي، إن “شوارع محافظة بغداد لا تستوعب الكم الهائل من المركبات الموجودة، إذ إنها تفوق الطاقة الاستيعابية بنحو عشرة أضعاف”، مشيراً إلى “إحصائية وزارة التخطيط بأن الشوارع تستوعب من 200-250 ألف مركبة كأقصى حد”، بحسب الوكالة الرسمية.



وأضاف القيسي: “لدينا أكثر من 3 – 4 ملايين مركبة حالياً في محافظة بغداد، وهذا يؤثر سلباً على حركة السير المروري ويؤثر على الزخم”.



وتابع: “لدى المديرية إجراءات لفك الزخم المروري، إضافة إلى فتح الشوارع ورصد المخالفات التي تؤثر في حركة السير والمرور، منها منع الوقوف الممنوع وعدم الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، وكذلك السير عكس الاتجاه”.

وبحسب أخر الإحصائيات الرسمية، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن عدد سكان العاصمة بغداد وفق الإحصائية 8 ملايين و750 ألف نسمة بنسبة 21.3% من مجموع سكان العراق.



وعند مقاربة الأرقام الواردة تبين ان كل شخصين في العاصمة بغداد يمتلكان سيارة واحدة وهي إحصائية تفوق الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة.