يناير 22, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بارزاني: بغداد ستكون أقوى إذا حصل العراقيون على جميع حقوقهم

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فى :أخبار عــامة
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بارزاني: بغداد ستكون أقوى إذا حصل العراقيون على جميع حقوقهم

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، دعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ بنود الحكومة، مشيرا الى أن بغداد ستكون أقوى إذا حصل العراقيون على جميع حقوقهم.

وقال بارزاني، في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة استشهاد محمد باقر الحكيم: إن “ذكرى استشهاد السيد الحكيم نستعيد من خلالها ذكرى أيام النضال المشترك ضد الدكتاتورية”.

وأضاف: “يجب ضمان حقوق المكونات وفقاً للدستور”، مؤكداً على “دعم رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ بنود الحكومة”.

وأعرب عن أمله في “تنفيذ بنود اتفاقية تشكيل الحكومة”، لافتاً إلى أن “الوقت مناسب لحل جميع المشاكل وإعادة دور العراق في المنطقة”.

وأكد قائلاً: “بغداد ستكون أقوى إذا حصل العراقيون على جميع حقوقهم، وعلينا العمل بروح الشراكة والتعددية والقومية والمذهبية علامة قوة العراق”، مردفاً بالقول: “لدينا الوقت والفرصة للعمل على حل جميع المشكلات العالقة”.

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