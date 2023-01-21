نيجيرفان بارزاني والسوداني يبحثان العلاقات بين أربيل وبغداد

عقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاً لبحث العلاقات بين بغداد وأربيل.

وبحث نيجيرفان بارزاني ومحمد شياع السوداني، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت (21 كانون الثاني 2023)، العلاقات بين أربيل وبغداد، بالإضافة إلى الأوضاع في العراق والمنطقة.

في وقت سابق، أكد نيجيرفان بارزاني، على “ضرورة عدم النظر إلى بعضنا كمنافسين، بل يجب العمل معاً بروح الشراكة”.

وقال في كلمة اليوم في حفل تأبين “يوم الشهيد العراقي” الذي أقامه تيار الحكمة الوطني، بمناسبة استشهاد آية الله العظمى محمد باقر الحكيم: ” ندعم رئيس الوزراء السيّد محمد شيّاع السوداني، الذي يسعى إلى إعادة السلطة المدنية والمحلية إلى جميع المحافظات، ويحاول تمهيد الأرضية للحوار والاتفاق بشأن المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.

وأضاف أن “مناطق وأقاليم ومحافظات العراق، والقوميات والأديان والمذاهب في العراق ليست أعداء لبعضها، بل هذه التعددية القومية والدينية والمذهبية هي قوّة للعراق”.

يشار إلى أن رئاسة إقليم كوردستان، رحبت في بيان يوم 18 كانون الثاني الجاري، بالتقدم المستمر في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وأبدت تفاؤلها بإمكانية حل المشاكل العالقة بين الطرفين بالعمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد بحث مع رئيس الورزاء العراقي، خلال زيارته إلى بغداد في شهر تشرين الثاني 2022، “عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق”، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.