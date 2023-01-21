يناير 22, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

شركة صينية بصدد استثمار 10 مليارات دولار في إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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شركة صينية بصدد استثمار 10 مليارات دولار في إقليم كوردستان

أعربت مجموعة شركات ‹كيجوباي› الصينية، اليوم الجمعة، عن استعدادها استثمار مبلغ 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات بإقليم كوردستان.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري لـ ‹كوردستان 24›، إن «شركة كيجوباي الصينية أبدت استعدادها استثمار مبلغ 10 مليارات دولار في الطرق السريعة والسكك الحديدية والكهرباء والسدود في كوردستان».

وأوضح شكري أنهم سيعملون بشكل مباشر من خلال فريق مختص لإعداد تقرير يدرس عرض الشركة الصينية.

وتعد مجموعة شركات كيجوباي الصينية، واحدة من أكبر الشركات العملاقة في العالم، ولديها مشاريع استثمارية في مختلف أنحاء العالم.

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