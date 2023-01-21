بسبب عدم وجود الميزانية .. بغداد تؤخِّر إعادة رفاة 172 من ضحايا الأنفال

كشفت نائبة كوردية في البرلمان العراقي، عن تأخر عملية إعادة رفاة 172 من ضحايا الأنفال بسبب عدم وجود الميزانية، مشيرة إلى أنه وفي المحاولة الأخيرة، وعدت وزارة الصحة العراقية بتقديم المبلغ المطلوب لهذا الغرض.

وقالت النائبة سروة محمد لـ (باسنيوز): «منذ أكثر من عام، لا يزال رفاة 172 من ضحايا الأنفال الكورد في الطب الشرعي في بغداد، وتأخرت عملية إعادتهم بسبب عدم إجراء اختبار الحمض النووي».

مضيفة: «تابعنا الأمر وناقشناه مع وزارة الصحة العراقية، وأخبرونا أن سبب عدم إجراء فحص DNA هو عدم وجود الميزانية اللازمة، وأنه بعد تخصيص الميزانية سيوجه الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء فحص DNA لـ 172 رفاة متواجدة في مقر الطب العدلي ببغداد منذ أكثر من عام».

ولفتت إلى أن «وزارة الصحة العراقية طلبت من وزارة المالية إدراج 2.5 مليار دينار لإجراء فحص الحمض النووي لأقارب ضحايا الأنفال ومفقودي حلبجة والإيزيديين، في مشروع موازنة 2023».