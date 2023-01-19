يناير 21, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من مجلس الجامعات العالمية

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل وفدا من مجلس الجامعات العالمية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس وفدا من مجلس الجامعات الدولية في اربيل.

وذكر بيان لمقر بارزاني؛ ان “الوفد الضيف عرض ايجازا خلال الاجتماع على أوضاع الجامعات والمراكز الأكاديمية ومستوى التطور العلمي في الإقليم، كما أعربوا عن تقديرهم لاهتمام الرئيس بارزاني على مدى الثلاثين عاما الماضية، والدهم الدائم للجامعات والمراكز الأكاديمية في إقليم كوردستان”.

واضاف انه “جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول دور الجامعات والمراكز العلمية في النهوض بمختلف جوانب المجتمع الكوردي ورفع مستوى الفهم والتعليم لدى الأفراد”.

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