يناير 21, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حكومة إقليم كوردستان تندد بشدة بالهجوم المسلح الذي استهدف مواطنين في تركيا

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فى :أخبار عــامة
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حكومة إقليم كوردستان تندد بشدة بالهجوم المسلح الذي استهدف مواطنين في تركيا

ندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، بشدة بالهجوم الذي استهدف مواطنين من الإقليم في تركيا.

وقال مسرور بارزاني في رسالة وجهها للرأي العام، إنه مع الاسف الشديد ليلة امس قُتل اربعة مواطنين من اقليم كوردستان، وأُصيب خامس بجروح في هجوم مسلح في منطقة نصيبين التابعة لمحافظة ماردين التركية.

وأضاف أنه في الوقت الذي ادين بشدة هذه الجريمة اطالب الحكومة التركية بتوضيح اسباب ارتكاب هذه الجريمة وتقديم الفاعلين للقضاء.

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