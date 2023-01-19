يناير 21, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أربيل تشرع بمنح سندات لـ120 الف وحدة سكنية ضمن مشاريع إستثمارية

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فى :أخبار عــامة
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أربيل تشرع بمنح سندات لـ120 الف وحدة سكنية ضمن مشاريع إستثمارية

أعلنت المديرية العامة للاستثمار في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، الشروع بمنح سندات التمليك للمشاريع السكنية الاستثمارية في المحافظة.

وقال سامان عارف مدير المديرية العامة للاستثمار في اربيل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان المديرية باشرت بتنفيذ قرار رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بمنح السندات لأصحاب الوحدات السكنية في محافظة اربيل.

وأوضح أن هناك 120 الف وحدة سكنية ضمن 95 مشروعاً سكنياً استثمارياً داخل المحافظة، وهي مشمولة بمنح سندات التمليك، مشيرا إلى أن المديرية منحت 13 الف سند على مستوى 14 مشروعا سكنيا استثمارياً.

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