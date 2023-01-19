العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان تطالب تركيا بسرعة التحقيق في هجوم نصيبين وتقديم الجناة للعدالة

أدانت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان ، بشدة ، الهجوم المسلح على عائلة كوردية من محافظة دهوك بإقليم كوردستان ، فجر اليوم الخميس ، في محافظة ماردين في تركيا ، معزية ذوي الضحايا.

وطالبت الدائرة السلطات التركية، بإجراء تحقيق في اسرع وقت لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وكان 4 أفراد من عائلة واحدة من قضاء آميدي (العمادية) التابع لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان ، كانوا قد توجهوا الى تركيا بهدف العلاج ، لقوا مصرعهم وأصيب خامس بجروح بليغة ، في هجوم مسلّح على سيارتهم على طريق أرتوكلو – نصيبين بولاية ماردين في تركيا ، قبل ان يتوفى المصاب لاحقاً في المشفى بسبب جروحه البليغة.