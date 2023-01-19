بغداد تتواصل مع الجانب التركي للوقوف على دوافع مقتل اربعة مواطنين من الإقليم

أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، يوم الخميس، بلاده تتواصل مع السلطات في أنقرة للوقوف على ملابسات مقتل واصابة اربعة مواطنين من إقليم كوردستان العراق بهجوم مسلح وقع ليلة امس في الأراضي التركية.

وقال الصحاف في بيان اليوم، إن سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة تتابع، وبالتنسيق مع القنصليَّة العامة في غازي عنتاب، حادث إطلاق نار على عجلة تقل مواطنين عراقيين، على طريق نصيبين-ماردين، وأدى إلى وفاة أربعة مواطنين وإصابة شخص أخر.

وأضاف “نؤكِّد متابعاتنا وبأهتمام بالغ مع الجانب التركيّ وعبر السلطات المعنية، للوقوف على دوافع وتفاصيل هذا الحادث”.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم، بشدة بالهجوم الذي استهدف مواطنين من الإقليم في تركيا.

وكان مصدر محلي قد افاد بمقتل اربعة أشخاص من اقليم كوردستان و اصابة خامس بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة ماردين التركية .

وقال المصدر ان “الحادثة وقعت في وقت متأخر من مساء يوم الأمس حيث قام مجهولون باطلاق النار على سيارة كانت تقل خمسة مواطنين كورد من أسرة واحدة في مدينة ماردين التركية ما ادى مقتل اربعة منهم واصابة الخامس بجروح بليغة “.

واضاف ان ” المواطنين الخمسة هم من اهالي قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك وقد توجهوا الى تركيا لاجراء عملية جراحية”.

بدوره أكد عميد الشرطة فخري أحمد مجيد في بيان نشرته مديرية شرطة دهوك اليوم، إنه ليلة أمس في منطقة “نصيبين” تم اطلاق النار على مجموعة من المواطنين الذين ينحدرون من دهوك مما أدى إلى سقوط خمس ضحايا أربعة أشخاص منهم لقوا حتفهم، وآخر أُصيب بجروح”.

وقال احد ذوي الضحايا؛ أن والده والدته واخته مع ثلاثة من اقربائهم سافروا يوم امس الى تركيا لغرض الزيارة والعلاج.

وتابع أنه في الساعة 12 ليلا تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص وقال لي ان ذويكم تعرضوا لحادث وهناك أربعة قتلى وجرحى، وتبين ان والدي ووالدتي واختي فارقوا الحياة أما العائلة الثانية فقد قتل احدهم والثاني جريح في أحد مستشفيات نصيبين.