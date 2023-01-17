الرئيس بارزاني يبحث جملة ملفات مع وفد امريكي رفيع

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني ، وفداً امريكياً رفيعاً مكوناً من منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ، و المنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس هوشتاين والسفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي وعدد من مستشاري الخارجية الامريكية.

وتناول الاجتماع ، الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد ، حيث جرى التأكيد على ضرورة معالجة الخلافات بين الجانبين ، وكذلك دور العراق وإقليم كوردستان في تجاوز العراقيل امام الطاقة على مستوى العالم.

كما جرى خلال الاجتماع ، بحث الوضع في إقليم كوردستان حيث اكد الرئيس بارزاني ، على ضرورة اجراء انتخابات نزيهة في إقليم كوردستان هذا العام ولن يتم قبول اية اعذار لتأجيلها. كما شدد على رغبته في استمرار الاجتماعات والتواصل والتنسيق بين الأطراف السياسية لتجاوز التحديات ودعم حكومة إقليم كوردستان.

وبخصوص الإصلاحات في صفوف قوات البيشمركة ، جدد الرئيس بارزاني دعمه لمواصلتها.

الاجتماع تناول كذلك ، الوضع السياسي في المنطقة وتهديدات الإرهاب حيث أكد الوفد الضيف على أهمية الامن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.