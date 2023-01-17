تربية كوردستان: حكومة الإقليم تنفق أكثر من 5 مليارات دينار على رواتب التدريسيين في مدارس النازحين

قال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، اليوم الثلاثاء، انه بالرغم من وجود مشاكل مالية واقتصادية ، إلا أن حكومة الإقليم تحملت عبئاً كبيراً في سبيل توفير التعليم للأطفال والطلبة النازحين من المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) والمدن العراقية والذين يدرسون في إقليم كوردستان.

واضاف “لدينا 360 مدرسة في إقليم كوردستان مخصصة للطلبة النازحين من المناطق المتنازع عليها ومن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين”، مبيناً أن “الحكومة الاتحادية تدفع رواتب 7 آلاف تدريسي في هذه المدارس، إلا انها غير مستعدة لإعادة تأهيلها ، بل تتكفل بها حكومة إقليم كوردستان”.

وأردف وزير تربية كوردستان “لدينا 60 مدرسة داخل مخيمات النزوح، وان هذه المدارس فيها أكثر من 300 مدرس ومعلم يتقاضون رواتبهم من حكومة الاقليم”، وتابع ” ننفق سنوياً أكثر من 5 مليارات دينار على رواتب التدريسيين في هذه المدارس لأن الحكومة الاتحادية لا تدفع رواتبهم”.