أربيل.. نازحون يقيمون وقفة احتجاجية على قرار من وزارة التربية الاتحادية: تهجير جديد

أقام عشرات المقيمين والنازحين يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام ممثلية وزارة التربية الاتحادية في اربيل احتجاجا على قرار وزارة التربية الاتحادية بتقليص الكوادر التربوية.

وحضرت التظاهرات فئات مختلفة من المقيمين في مدينة اربيل والنازحين حيث هتفوا برفض قرار وزارة التربية.

وطالب المحتجون وزارة التربية بالعدول عن القرار معتبرين تطبيقها تهجيرا جديدا لهم بعد استقرارهم في محافظات اقليم كوردستان.

وقال محمد الطيب وهو طالب في الصف الخامس الاعدادي من محافظة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز؛ إن “تطبيق قرار وزارة التربية الاتحادية سيتسبب بحرمان أعداد كبيرة من النازحين من التعليم الذي يعد من الحقوق الاساسية لأي مواطن عراقي يعيش في اي محافظة عراقية”.

واضاف ان “تطبيق القرار سيتسبب ايضا بتهجير جديد لنا وفي الوقت الحالي الكثير من النازحين يعانون من مشاكل في العودة الى مناطقهم الاصلية بسبب عدم توفر الظروف المناسبة للعودة”.