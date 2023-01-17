مركز مترو: 431 انتهاكاً بحق الصحفيين في إقليم كوردستان

سجل مركز مترو للحريات الصحفية 431 انتهاكاً بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية في إقليم كوردستان خلال عام 2022.

وأعلن المركز عن ذلك في تقريره السنوي عن وضع الحريات الصحفية في إقليم كوردستان، الاثنين (16 كانون الثاني 2023).

رئيس مركز مترو للحريات الصحفية، رحمن غريب، قال في المؤتمر الصحفي، إن “سلوك قوات الأمن تجاه الاعلاميين أثناء تغطية الأحداث لم تتغير”، مشيراً إلى أن الاعلاميين واجهوا عقبات في تغطية الأحداث التي يهتم بها المواطنين.

وأضاف أن “الاعتقالات بدون أمر قضائي، العنف، مهاجمة الفرق الاعلامية، الحجز، الترهيب والتهديد، التمييز في التعامل مع الاعلاميين وعدم تزويدهم بالمعلومات”، صعبت العمل الصحفي.

الانتهاكات الـ 431 التي سجلها مركز مترو بحق 301 صحفي ومؤسسة إعلامية في 2022، تتوزع بين:

195 حالة منع من التغطية الصحفية

68 حالة مصادرة وكسر أدوات الصحفيين

46 حالة اعتداء بالضرب والتهديد والاستهزاء

64 حالة اعتقال وحجز بدون أمر قضائي

4 حالات اعتقال بأمر قضائي

26 حالة ضرب وجرح للصحفيين

1 حالة اغلاق ومهاجمة لقنوات إعلامية

2 حالة مهاجمة للمكاتب الإعلامية بالصواريخ

3 حالات مداهمة لمنازل صحفيين

6 حالات هجوم وتشويش إلكتروني

16 حالة أخذ تعهدات خطية من الصحفيين

المركز بيّن أن هناك العديد من التجاوزات التي لم يتم الاخبار عنها”، معرباً عن الأمل في استقبال العام الحالي بـ “البشر والخير، أو على الأقل الحد من الجاوزات والانتهاكات التي تمارس ضد الإعلاميين”.

كما أعرب عن الأمل في أن يكون العام الحالي “عام سيادة الرأي والرأي الآخر والحرية للجميع”.



مركز مترو دعا حكومة إقليم كوردستان إلى العمل من أجل تنظيم العلاقة بين الموظفين والصحفيين في المؤسسات الحكومية، وعدم إثارة العقبات أمام الصحفيين، ومنع الأجهزة الأمنية، عدا الشرطة، من استدعاء الصحفيين، شرط أن يكون بأمر قضائي.

وأكد المركز على ضرورة ألا يصبح عدم وجود إجازة للتظاهر، ذريعة لمنع التظاهر وعقد المؤتمرات الصحفية وإقامة الاحتفالات.

كما شدد على ضرورة أن تأخذ حكومة إقليم كوردستان والبرلمان تقارير المنظمات الدولية والمحلية المدافعة عن الحريات الصحفية وحقوق الانسان بنظر الاعتبار، وأن يتقبل المسؤلون الحزبيون والحكوميون النقد بصدر رحب، والنظر اليه كوسيلة لتحسين أدائهم.

ودعا المركز أيضاً إلى تحديد قاض خاص بمشاكل النشر في المحاكم، وعدم التمييز بين وسائل الاعلام في تغطية المؤتمرات الصحفية.