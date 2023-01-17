إيران ترد مجددا على العراق: اسم “الخليج الفارسي” واقع تاريخي وثابت وموثق ولا يمكن إنكاره

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على استخدام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني تسمية الخليج العربي بدلا من الفارسي.



وقال كنعاني إن “اسم الخليج الفارسي، واقع تاريخي وثابت وموثّق ولا يمكن إنكاره، وتكرار التسميات المصطنعة لن يغير الحقيقة ولن يعطيها المشروعية”، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية.

وتابع كنعاني “الخليج الفارسي يحمل عنوانه منذ آلاف السنين في الوثائق والخرائط والنصوص التاريخية وسيبقى يحمل هذا الاسم إلى الأبد. العلاقة بين إيران والعراق أكبر من الأفراد والمؤسسات وهي متجذرة في أعماق التاريخ والحضارة المشتركة بين البلدين”.

كانت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعت السفير العراقي لدى طهران، يوم الأربعاء الماضي؛ للاحتجاج على استخدام العراق مصطلح “الخليج العربي” بدلا من “الخليج الفارسي”، في بطولة “خليجي 25”.

لكن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ردّ في مقابلة مع قناة “دويتشه فيله” الألمانية، بأن “الخليج العربي واقع”.