الموصل: ابنته وزوجته بين الجناة ..كشف تفاصيل جريمة قتل بشعة خلال 24 ساعة

تمكنت القوات الأمنية من كشف تفاصيل جريمة قتل بشعة في الموصل والقبض على الجناة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد التوجيهات والأوامر الحثيثة التي صدرت وفق الخطة التي تم إعدادها من قبل قائد الشرطة لفريق العمل المكون من ضباط تحقيق أكفاء من مديرية شرطة الكرامة ومديرية مكافحة الإجرام، تم كشف جريمة قتل بشعة بحق أحد المواطنين والذي تم قتله داخل داره في منطقة (حي الانتصار) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل خلال 24 ساعة من وقوعها، بالتواطؤ والاشتراك مع زوجته وابنته، وتلقي القبض على المجرمين الجناة وهم كل من المجرم (ا ع ي ح) والمجرم (ي ت ع ح) اللذان قاما بقتله بواسطة الطعن بآلات حادة (سكين) استخدمها المجرمين وكذلك الخنق بواسطة الأيدي».

وأشار البيان، أنه «جاء باعترافات المتهمات زوجة وابنة المجنى عليه بعد تدوينها ابتدائيا وقضائياً أنهما ليلة الحادث وأثناء نوم المجنى عليه قامتا بفتح أبواب الدار وتسهيل دخول المجرمين لتنفيذ جريمتهم الدنيئة، وأن سبب اتفاقهم وإقدامهم على الجريمة هو التخلص من المجنى عليه لوجود مشاكل بينهم».

ولفت البيان إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة ٤٠٦ ق ع، وتم القبض على المجرمين في مناطق وأحياء (الانتصار وسومر) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل».