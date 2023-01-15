يناير 17, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كهرباء الاقليم تحتاج لأكثر من 3000 ميغاواط لسد حاجة السكان من الطاقة

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فى :أخبار عــامة
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كهرباء الاقليم تحتاج لأكثر من 3000 ميغاواط لسد حاجة السكان من الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان العراق، يوم الأحد، أن معدل انتاج الطاقة وصل إلى قرابة 4000 ميغاواط.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد في بيان، إن معدل الطاقة الإنتاجية في المحطات كافة تقترب من 3900 ميغاواط حاليا بينما يبلغ الطلب على الكهرباء 7000 ميغاواط.

وأضاف أن الوزارة تواصل محاولة تطوير وزيادة الإنتاج من خلال مشاريع قطاع الكهرباء.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه مناطق ومدن إقليم كوردستان تراجعا في ساعات تجهيز الطاقة للمشتركين في الحصول عليها جراء انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

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