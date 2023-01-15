سيميل: 13 مشروع خدمي بكلفة 5 مليار و695 مليون دينار

كشف قائمقام قضاء سيميل بمحافظة دهوك، عن البدء في تنفيذ 13 مشروعاً خدمياً في القضاء بكلفة تزيد عن 5 مليار دينار.

وقال قائمقام سيميل خليل محمود لـ (باسنيوز): «إن حكومة إقليم كوردستان باشرت بتنفيذ 13 مشروعاً خدميا بكلفة خمسة مليارات و 695 مليون دينار»، موضحاً أن «ثمانية منها هي مشاريع بلدية، واثنتان منها للكهرباء وثلاثة مشاريع طرق».

ولفت إلى أنه «بالنسبة لعام 2023 تمت الاستعدادات لتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية في مجالات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والبلديات، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد حصول الموافقة عليها».