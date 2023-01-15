يناير 17, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

سيميل: 13 مشروع خدمي بكلفة 5 مليار و695 مليون دينار

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فى :أخبار عــامة
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سيميل: 13 مشروع خدمي بكلفة 5 مليار و695 مليون دينار

كشف قائمقام قضاء سيميل بمحافظة دهوك، عن البدء في تنفيذ 13 مشروعاً خدمياً في القضاء بكلفة تزيد عن 5 مليار دينار.

وقال قائمقام سيميل خليل محمود لـ (باسنيوز): «إن حكومة إقليم كوردستان باشرت بتنفيذ 13 مشروعاً خدميا بكلفة خمسة مليارات و 695 مليون دينار»، موضحاً أن «ثمانية منها هي مشاريع بلدية، واثنتان منها للكهرباء وثلاثة مشاريع طرق».

ولفت إلى أنه «بالنسبة لعام 2023 تمت الاستعدادات لتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية في مجالات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والبلديات، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد حصول الموافقة عليها».

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