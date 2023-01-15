إقليم كوردستان بصدد التحول إلى «منطقة ذهبية» وزيادة الاستثمارات بنسبة 50% خلال 2023

أكد رئيس هیئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، أن الهيئة تقدم تسهيلات كاملة للمستثمرين وقد أصدرت العام الماضي 89 رخصة استثمارية للمستثمرين وتخطط لزيادة عدد الاستثمارات بنسبة تتراوح بين 30٪ إلى 50٪، في إطار إيلاء التشكیلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان الاهتمام الكامل بقطاع الاستثمار إلى جانب القطاعات الأخرى، معبراً عن أمله بأن يصبح إقليم كوردستان في عام 2023 منطقة ذهبية للاستثمار وأن تصل خطة هذه الوحدة إلى مرحلة اتخاذ معظم الشركات والجهات والمنظمات العالمية قرار الحضور إلى إقليم كوردستان للاطلاع على فرص الاستثمار”.

وقال شكري: «كان عام 2022 عاما جيدا من حيث الاستثمار، حيث صدرت 89 رخصة استثمارية. مقارنة بعام 2021 فقد ارتفع عدد التراخيص في اقليم كوردستان بنسبة 15٪ وهي خطوة جيدة وتعني زيادة في عمل المشاريع المنفذة من قبل القطاع الخاص في اقليم كوردستان. في الوقت نفسه تمت الموافقة على 429 مشروعا في إقليم كوردستان وسيتم ترخيصها في عام 2023 لخدمة مواطني إقليم كوردستان».

ورداً على سؤال بشأن عدد المستثمرين الأجانب في كوردستان، أوضح شكري أنه «ابتداءً من عام 2006 ووصولا الى العام الماضي، أي في الفترة ما بين 2006 – 2022، لدينا 45 ترخيصاً للاستثمار الأجنبي. كما توجد خطط لزيادة هذا الرقم، فبمساعدة دائرة الإعلام والمعلومات وحكومة إقليم كوردستان وبموافقة رئيس الوزراء، أسست وحدة جذب الاستثمار الأجنبي. الغرض الرئيسي هو توجيه الاستثمار نحو إقليم كوردستان عبر جذب الشركات والجهات التي ترغب في العمل في منطقة مثل إقليم كوردستان».

وتابع: «نحن نرسل لهم دعوات لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية لهم، ويقوم بهذه المهمة عديد من الموظفين يتبعون هذه الوحدة. وتم وضع شعار حكومة إقليم كوردستان، وهو شعار الاستثمار في كوردستان من أجلهم بموافقة رئيس الوزراء. آملين أن يصبح إقليم كوردستان في عام 2023 منطقة ذهبية للاستثمار وأن تصل خطة هذه الوحدة إلى مرحلة اتخاذ معظم الشركات والجهات والمنظمات العالمية قرار الحضور إلى إقليم كوردستان للاطلاع على فرص الاستثمار».

وشدد على أن «الاستثمار في إقليم كوردستان مفتوح أمام المستثمرين المحليين، ويمكن للمستثمرين في إقليم كوردستان والعراق العمل هنا. وكذلك الشركات المصنعة من بلدان المنطقة ودول الجوار والمواقع النائية ايضا. نحاول تنظيم الفرص بشكل أكبر بحيث يتم من خلال موقع خاص يسمى (استثمر كوردستان – Invest Kurdistan) تحديد الفرص بوضوح بواسطة عدة خرائط وسيتم عرض كل منطقة حسب أهميتها. سنعمل على تسهيل الفرص مع الإدارات والأطراف الأخرى ذات الصلة في حكومة إقليم كوردستان حتى نتمكن من منحهم تراخيص الاستثمار في وقت قصير جدا. نخطط لفتح وحدة خاصة تسمى (وحدة خدمة المستثمر) في 8 من مكاتبنا المنتشرة في إقليم كوردستان».

واختتم قائلاً: «سنقوم بوضع جميع الدوائر الحكومية في وحدة خاصة داخل دائرة الاستثمار، بحيث تتم إجراءات إصدار التراخيص وحل مشاكل الاستثمار ومتابعة مشاكل الاستثمار والمشاريع الاستثمارية في مكان واحد مع إمكانية اتخاذ القرارات، لكي يكون الأمر أسهل بالنسبة للقطاع الخاص في إقليم كوردستان».