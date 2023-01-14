لجنة حكومية تبدأ الإشراف على مرآب أربيل – بغداد

أعلن قائمقام أربيل نبز عبد الحميد اليوم السبت عن حل المشكلة المتعلقة بالسائقين في مرآب أربيل – بغداد، مشيراً إلى أن لجنة حكومية بدأت الإشراف على المرآب.

وقال عبد الحميد في مقابلة مع كوردستان 24، إن التوترات التي حصلت مؤخراً بين السائقين وموظفي المرآب ترجع إلى “غياب العدالة” في نقل المواطنين من أربيل إلى مدن عراقية أخرى.

وأضاف أن السلطات المختصة اعتقلت ثمانية أشخاص إثر التوترات والمشاكل التي حدثت في الآونة الأخيرة داخل المرآب، بالإضافة إلى استخدامهم أسلحة وعدم التزامهم بشروط عقد تأجير المرآب وتعليمات العمل.

وأشار عبد الحميد إلى أن مرآب أربيل – بغداد يتبع رئاسة بلدية أربيل التي تعلن بدورها مزايدات بشأن الإيجار سنوياً، إلا أنه بسبب المشكلة التي حدثت، بدأت لجنة من موظفي الحكومة الإشراف على المرآب، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نقل المواطنين عاد إلى طبيعته.

وأوضح قائمقام أربيل أن نحو 400 سائق يزالون أعمالهم في مرآب أربيل – بغداد، وقال “الآن لا يتم تحصيل أي أموال من السائقين بانتظار موافقة مالية من النقابة لتنظيم شؤون المرآب بناء على التعليمات المتعلقة بهذا الصدد”.