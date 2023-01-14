وزيرة الاتصالات العراقية: أكثر من 100 شركة غير مرخصة سبب سوء خدمة الانترنت

كشفت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، وجود أكثر من 100 شركة غير مرخصة تسبب بسوء خدمة الانترنت، معلنة إطلاق الاشتراك المدعوم لخدمة الانترنت في البلاد.

وقالت الياسري، في مؤتمر صحفي، السبت (14 كانون الأول 2023)، إن هذه الخطوة جاءت لـ “معالجة غلاء أسعار وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين”، مبينة أن أسباب سوء الخدمة في 3 مليون منزل بالعراق تعود لـ “غلاء أسعار البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية، ووجود أكثر من 100 شركة غير مرخصة، والتي لا يمكن محاسبتها بسبب عدم وجود عقود بينهم”.

وأضافت: “كذلك وجود أكثر من 15 ألف وكيل وصاحب برج، وهو عدد غير معقول وغير موجود في أي دولة أخرى”، موضحة أيضاً أن “الشركات تشارك بأكثر من مشترك في السعة، إلى جانب قيام الشركات بدمج أكثر من بيت باشتراك واحد”.

هيام الياسري، رأت أن حل هذه المشكلة تمثل بإطلاق الاشتراك المدعوم لخدمة الانترنت، لافتة إلى أن الاشتراك الجديد “يتميز بسعة مخصصة للمواطن المشترك فقط، وهو قادر على قياسه”، مع بقاء الاشتراكات الحالية سارية المفعول.

وأوضحت أن الاشتراك المدعوم سوف يمنح كل بيت عراقي 10 غيغا شهرياً، لمساعدة العوائل المتعففة، إذ أنها تشمل حتى غير المشتركين من العوائل.

وزيرة الاتصالات، أشارت إلى أن “سعر الاشتراك يبدأ من 15 ألف دينار لحجم اشتراك قدره 100 غيغا بسرعة عالية جداً، وسيستمر الاتصال حتى بعد انتهاء الاشتراك”.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمة سوف تنطلق في العراق، مع بداية شهر شباط المقبل.

ووفقاً للياسري، فإن الوزارة سوف تطلق تطبيقاً من أجل “قياس السرعة ومقدار الاشتراك”، من قبل المواطن نفسه.

هذا التطبيق سوف يتيح إمكانية إرسال اشعارات دورية للمواطن عن حالة الاشتراك، على حد قول الوزيرة.

وتتيح هذه الخدمة، تجديد الاشتراك لأي عدد من المرات بمزايا تنافسية، بحسب الياسري.

ووجهت المواطنين بالتبليغ عن أي وكيل يقوم ببيع الاشتراكات بأكثر من السعر المحدد من قبل الوزارة.